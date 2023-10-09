Наградить посмертно: обнародовано сокровенное желание 59-летней Лолиты

Время исправить несправедливость

МУЗ-ТВ отпраздновал 27-летие грандиозным концертом в Государственном Кремлевском Дворце с прямой трансляцией в эфире. Поздравить с днем рождения главный музыкальный телеканал страны собралось целое созвездие топ-исполнителей – от заслуженных артистов до ярких фрешменов. А Лолита не только исполнила два хита, но и стала ведущей этого праздника.

"За все время существования этого канала я всего дважды удостаивалась наград его ежегодной премии, – пожаловалась Лолита. – У меня есть две золотые "тарелки" МУЗ-ТВ".

Напомним, что в 2019 году она получила специальный приз "За вклад в развитие популярной музыки".

"Я надеюсь, что посмертно получу еще одну "тарелочку", – улыбается певица. Конечно, так исправится несправедливость, ведь Лолита очень достойна высших наград.

Сейчас певица готовится к юбилею, до которого остается чуть больше месяца. "Летом я. вдохновившись группой "Король и Шут", потратила время на то, чтобы впервые в жизни сделать свой мерч – там и татуировки, и толстовки с прикольными надписями, – со Кроме того, выйдет виниловая пластинка, над дизайном которой я работала.