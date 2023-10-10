"Не живу с ним": Анита Цой разъехалась с мужем

Артистка замужем уже 32 года, но сейчас всплыли интересные подробности ее отношений с супругом

МУЗ-ТВ отпраздновал 27-летие грандиозным концертом в Государственном Кремлевском Дворце с прямой трансляцией в эфире. Поздравить с днем рождения главный музыкальный телеканал страны собралось целое созвездие топ-исполнителей – от Народных артистов до ярких фрешменов.

Среди них была и 52-летняя Анита Цой. За кулисами корреспондент "Утро.ру" спросил певицу о семейной жизни. И выяснилось, что с мужем Народная артистка не живет под одной крышей!

"Мы копируем императорскую семью, – пояснила звезда. – Ее члены никогда не жили вместе. У нас тоже была возможность построить несколько домов, и я не живу постоянно с мужем. Он, по примеру императора, обитает по соседству, в доме рядом. Разъехаться было хорошим решением, потому что так мы друг от друга не устаем. Причем это была моя идея, поскольку я хотела спокойно творить. А поскольку я работаю ночью, а он ночью спит, то не хотела ему мешать".

При этом любящие супруги встречаются каждый вечер на семейном ужине.

"Он у меня в гостиной проводит все свободное время вечером", – пояснила певица.

Цой раскрыла и секрет столько долгого брака, несвойственного для артистов. "Женщина всегда должна быть настороже и на страже, – улыбается Анита. – Важно не давать мужу покоя. И всегда вести себя так, чтобы муж немного ревновал, боялся женщину потерять и думал, что она обиделась по-настоящему. Хотя, конечно, у нас были ситуации, когда мы оказывались на грани развода. Ведь все семейные пары через определенное время – 3, 5, 7, 10 и 16 лет – проходят через такие кризисы. Но наш брак каждый раз спасала любовь к ребенку и нашим родителям – боялись сделать им больно".