Ведущую НТВ вышвырнули с работы после резких слов о России

Белорусская артистка повела себя неожиданным образом

Ведущая программы "ДНК" на НТВ Анна Казючиц в жизни оказалась крайне резкой особой. Коллеги белорусской актрисы рассказали, что знаменитость постоянно устраивает скандалы и орет на других людей – такое поведение она позволяет себе за кулисами антрепризного спектакля "Вот и свела судьба нас".

По словам собеседников, артистка при минимальном поводе выходит из себя. Работать с ней невозможно.

"Она ругается матом, не умеет держать себя в руках <...> Никогда при этом не просит прощения за свое поведение. Видно, зазвездилась", – сообщила администратор постановки.

Казючиц сперва прощали выходки, но после инцидента на гастролях в Санкт-Петербурге в сентябре вышвырнули с работы. Продюсер проекта снял ведущую НТВ с постановки, и возвращать назад не планирует.

Однако несносный характер был не единственной причиной увольнения. Как оказалось, артистка позволяла себе еще и резкие слова в адрес России и российской спецоперации на Украине.

"Постоянно слушать всякие лозунги и рассуждения команде спектакля было элементарно неприятно", – делятся коллеги.

Сейчас у Анны Казючиц практически нет источников заработка в России - единственным проектом, где ее терпят до сих пор, является передача "ДНК". Зрители не в восторге от того, как она справляется с обязанностями, поэтому требуют прогнать знаменитость еще и оттуда.