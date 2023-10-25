Лисовец поиздевался над "кислыми лицами" россиян за границей

Ведущего не устроило поведение соотечественников

Звездный стилист и телеведущий Владислав Лисовец вновь решил проехаться по россиянам – на этот раз населению досталось из-за их "кислых лиц". Знаток моды считает, что соотечественников можно выделить из толпы людей именно по таким недовольным минам – чему он сильно удивляется.

На одном из курортов стилист записал ролик, на котором заявил, что искренне не понимает такого негатива, буквально написанного на лицах россиян. Своим наблюдением Влад поделился с подписчиками.

"Достаток неважен – постоянно кислые <...> (лица – прим. ред.). Просто не понимаю. Везде, где видел, говорил: хей, здравствуйте, как дела? Веду себя как европейцы, враги наши. Постоянно всем улыбаюсь. Но все на такой кислоте. И мы хотим, чтобы у нас солнце светило. Откуда же оно будет светить? Оно будет светить, если мы будем чаще улыбаться", – считает стилист.

А до этого шокированный Лисовец заявил о "моральной нищете", которую увидел во время путешествия на поезде "Москва-Крым".