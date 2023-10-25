Лисовец поиздевался над "кислыми лицами" россиян за границей

Лисовец поиздевался над "кислыми лицами" россиян за границей
Влад Лисовец. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущего не устроило поведение соотечественников

Звездный стилист и телеведущий Владислав Лисовец вновь решил проехаться по россиянам – на этот раз населению досталось из-за их "кислых лиц". Знаток моды считает, что соотечественников можно выделить из толпы людей именно по таким недовольным минам – чему он сильно удивляется.

На одном из курортов стилист записал ролик, на котором заявил, что искренне не понимает такого негатива, буквально написанного на лицах россиян. Своим наблюдением Влад поделился с подписчиками.

"Достаток неважен – постоянно кислые <...> (лица – прим. ред.). Просто не понимаю. Везде, где видел, говорил: хей, здравствуйте, как дела? Веду себя как европейцы, враги наши. Постоянно всем улыбаюсь. Но все на такой кислоте. И мы хотим, чтобы у нас солнце светило. Откуда же оно будет светить? Оно будет светить, если мы будем чаще улыбаться", – считает стилист.

А до этого шокированный Лисовец заявил о "моральной нищете", которую увидел во время путешествия на поезде "Москва-Крым".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей