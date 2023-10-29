Раскрыта неожиданная причина трагедии экс-клавишника "Руки Вверх"

Музыкант страдал от серьезных проблем со здоровьем

Клавишник музыкального коллектива "Руки вверх" Владимир Капырин, найденный без признаков жизни еще в начале октября, скончался от сердечного приступа, пишет SHOT, ссылаясь на собственный источник, указавший на результаты проверки следствия.

Однако близкие настаивают на версии с убийством. В квартире Капырина, с их слов, не оказалось ни его телефона, ни денег. На теле были обнаружены серьезные травмы. А в сентябре Капырину будто бы начали поступать некие угрозы, из-за чего тот был сильно напуган. По неподтвержденным данным, мужчина подсел на спортивные ставки.

Клавишник покинул группу еще четыре года назад, пытаясь построить карьеру в другом музыкальном коллективе. Впавший в депрессию Владимир отказался от посещений светских вечеров, на которые получал приглашения от коллег. Временами уходил в запои, из-за чего начались проблемы со здоровьем. Как следствие, все отразилось на сердце, отмечает телеграм-канал, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.