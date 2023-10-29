Раскрыта неожиданная причина трагедии экс-клавишника "Руки Вверх"

Раскрыта неожиданная причина трагедии экс-клавишника "Руки Вверх"
CHROMORANGE / J. Hauge/www.globallookpress.com
Музыкант страдал от серьезных проблем со здоровьем

Клавишник музыкального коллектива "Руки вверх" Владимир Капырин, найденный без признаков жизни еще в начале октября, скончался от сердечного приступа, пишет SHOT, ссылаясь на собственный источник, указавший на результаты проверки следствия.

Однако близкие настаивают на версии с убийством. В квартире Капырина, с их слов, не оказалось ни его телефона, ни денег. На теле были обнаружены серьезные травмы. А в сентябре Капырину будто бы начали поступать некие угрозы, из-за чего тот был сильно напуган. По неподтвержденным данным, мужчина подсел на спортивные ставки.

Клавишник покинул группу еще четыре года назад, пытаясь построить карьеру в другом музыкальном коллективе. Впавший в депрессию Владимир отказался от посещений светских вечеров, на которые получал приглашения от коллег. Временами уходил в запои, из-за чего начались проблемы со здоровьем. Как следствие, все отразилось на сердце, отмечает телеграм-канал, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
По теме

Сразу несколько знаменитостей лишились российского гражданства

Количество человек в списке растет

Раскрыто истинное отношение Бурковского к России после отъезда

И объяснила, почему сын уехал в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей