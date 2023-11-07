Яна Кошкина внезапно покинула Россию вместе с тайным супругом

Имя избранника актриса до сих пор не раскрывает

Несколько дней назад актриса Яна Кошкина выложила фото в свадебном платье, хотя и ни словом не обмолвилась о замужестве. Позднее звезда выложила новые снимки, показав, как проводит время с возлюбленным. А после этого выложила фото себя любимой в белом наряде – к подписи же добавила эмодзи с обручальным кольцом.

Тут же Яну начали засыпать поздравлениями. Присоединилась и Дарья Мороз среди всех желающих счастья, совета и любви молодым. Впрочем, нашлись те, кто скептически отнеслись к таким слухам.

А позднее 33-летняя актриса выложила фото на Мальдивах с белым песком и ярко-синим океаном. Красотка похвасталась своим загаром, пока за кадром отдыха предполагаемый супруг. На него актриса смотрела влюбленным взглядом.

В один момент актриса смущенно спросила у возлюбленного, может ли выкладывать такие откровенные ролики? А лицо избранника Яны так никто и не увидел.

Кстати, сама Яна, на удивление, говорила, что не считает себя сексуальной – воспринимает свои параметры на уровне "любителя". Однако спокойно принимает комплименты, которые сыплются на нее, как манна небесная.