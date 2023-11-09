Бывшая солистка "Серебра" оголила грудь для зарубежного бренда

На съемке она предстала в очень откровенном наряде

Катя Кищук, известная многим как солистка гремевшей в прошлом группы "Серебро", вновь напомнила поклонникам о себе – правда, уже не в качестве вокалистки. Красивым голосом ее таланты не ограничиваются: недавно артистка попробовала себя в роли модели.

Кищук позировала для съемки рекламы модного итальянского бренда автомобилей Diesel. Своим успехом на модельном поприще бывшая вокалистка не преминула поделиться в соцсетях.

На свежих снимках в соцсети поклонники увидели Кищук в новом амплуа. На фото 29-летняя артистка имитирует ремонт дорогого автомобиля, встав на колени перед открученной шиной. Образ у нее при этом весьма вызывающий: распущенные светлые волосы, розовая помада на губах, расклешенные джинсы и будто тесный жилет, обнажающий часть груди.

Подписчики с жаром оценили публикацию.

"Никогда больше не хотела менять масло", "королева", "вау, красота", – комментируют пользователи.