Сочная фигура Судзиловской на фото довела мужчин до исступления

Актриса не стесняется выкладывать откровенные снимки в Сеть на радость поклонникам

Красавица Олеся Судзиловская, кажется, с возрастом не меняется. Вот-вот она отпразднует 50-летний юбилей, но по ее внешности и фигуре ей больше 35 лет не дашь. Неудивительно, что у нее столько почитателей не только как актрисы, но и просто как красивой женщины.

Недавно Олеся отправилась отдыхать в Турцию. Яркими, красочными снимками из Бодрума она поделилась с подписчиками своей страницы в социальных сетях. На одной из фотографий стройная красивая женщина в золотом бикини раскинулась на горячем камне. Фоном стали яркие ветки камыша и песок.





Фото в золотых тонах вызвало десятки восторженных комментариев. Фанаты требуют больше любимицы, меньше природы. Их логика понятна: стройная красавица к тому же умеет правильно позировать, выгодно подчеркивая ракурсами свою аппетитную фигуру. В этот раз она нарядилась в черно-золотой открытый купальник, удачно оттеняющий насыщенный загар актрисы. К тому же крой и расцветка бикини прекрасно подчеркивает крепкий пресс и аккуратную грудь Олеси. Чтобы не отвлекать от созерцания своей великолепной фигуры, волосы актриса убрала под платок, открывая красивые ключицы.

Неудивительно, что восхищение фанатов зашкалило за все мыслимые грани. Вдвойне приятно, наверное, Олесе слышать комплименты, если вспомнить, что идеальное тело ей не свалилось в подарок. Над точеной фигуркой пришлось немало потрудиться. И Судзиловская старательно работает над своим телом. Ведет здоровый образ жизни, отказалась от жирной еды и фастфуда, не пренебрегает ходьбой и здоровым образом жизни.

А если коварные килограммы все-таки умудряются прилипнуть к ее тонкой талии и стройным бедрам, в дело вступает ее личная диета из четырех приемов пищи. Утром звезда плотно завтракает, в 13 часов обедает супом и салатом, в 11 и 16 часов перекусывает фруктами. Овощи и зелень завершают день ужином.

Актриса постоянно делится фотографиями еды на своей странице. Кроме того, она поделилась еще одним секретом красивой фигуры: 20 минут в парилке уничтожают целлюлит и сжигают примерно 500 калорий.

Похоже, действительно с годами Олеся не меняется, достаточно взглянуть на ее фото в купальнике трехлетней давности.

