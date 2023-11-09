Дарья Мельникова впервые появилась на публике с новым возлюбленным

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31-летняя Дарья Мельникова, особенно полюбившаяся публике ролью спортсменки-Жени из "Папиных дочек", не привыкла посвящать поклонников в детали своей личной жизни. Однако недавно она приоткрыла завесу тайны касательно личности своего нового избранника, сообщает The Voice.
Влюбленных увидели вместе на премьере сериала "Волшебный участок", в котором Мельникова сыграла главную роль. Она активно обсуждала с журналистами своего персонажа и делилась впечатлениями от кинокартины. На протяжении всего мероприятия пара держалась за руки, что не оставило у поклонников никаких сомнений в том, что Дарье удалось наладить свою личную жизнь после развода с Артуром Смольяниновым (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента).
Новой любовью Мельниковой стал 33-летний актер Роман Набатов. О нем известно не так много: окончил ГИТИС, снимался в проектах "Зови меня мамой", "Счастливы вместе", "Счастье – это…". Как подметили фанаты, проанализировав его фильмографию, в плане карьерного успеха Набатов ощутимо уступает своей блистательной избраннице, на счету которой уже десятки ролей. Но их личному счастью, судя по всему, это никак не препятствует.
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