Дарья Мельникова впервые появилась на публике с новым возлюбленным

Дарья Мельникова впервые появилась на публике с новым возлюбленным
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина пришел поддержать артистку на премьере сериала с ее участием.

31-летняя Дарья Мельникова, особенно полюбившаяся публике ролью спортсменки-Жени из "Папиных дочек", не привыкла посвящать поклонников в детали своей личной жизни. Однако недавно она приоткрыла завесу тайны касательно личности своего нового избранника, сообщает The Voice.

Влюбленных увидели вместе на премьере сериала "Волшебный участок", в котором Мельникова сыграла главную роль. Она активно обсуждала с журналистами своего персонажа и делилась впечатлениями от кинокартины. На протяжении всего мероприятия пара держалась за руки, что не оставило у поклонников никаких сомнений в том, что Дарье удалось наладить свою личную жизнь после развода с Артуром Смольяниновым (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента).

Новой любовью Мельниковой стал 33-летний актер Роман Набатов. О нем известно не так много: окончил ГИТИС, снимался в проектах "Зови меня мамой", "Счастливы вместе", "Счастье – это…". Как подметили фанаты, проанализировав его фильмографию, в плане карьерного успеха Набатов ощутимо уступает своей блистательной избраннице, на счету которой уже десятки ролей. Но их личному счастью, судя по всему, это никак не препятствует.

Источник: The Voice

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