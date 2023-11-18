Россиян шокировала выходка Скабеевой и Попова: все показали в прямом эфире

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Шоу Ольги Скабеевой и Евгения Попова "60 минут" регулярно находится в топе рейтингов по просмотрам в России. Россияне с удовольствием и интересом смотрят передачу, чтобы узнать больше о самых актуальных событиях в стране и мире, а также понять, как это оценивает российская общественность. Сейчас к мнению журналистов прислушиваются, и они считаются одними из самых влиятельных на отчечественном медиарынке.
Тем не менее, как выяснилось, народу не всегда нравятся темы, которые освещают в популярной передаче. Недавно россиян шокировала выходка Скабеевой и Попова, когда несколько материалов о культуре нетрадиционных меньшинств показали в прямом эфире.
"Нет больше никаких сил видеть то, что они делают. Откровенно и подробно нас "просвещают" о разных формах извращений", – возмущаются зрители.
О недовольной реакции общественности рассказала Мария Шукшина в своих соцсетях, отметив, что полностью разделяет взгляды россиян на происходящее.
Актриса считает, что "якобы информирование населения" приведет к негативным последствиям – вместо того, чтобы отвадить людей совершать неодобряемые поступки, они наоборот склоняют их к этому.
"И что самое главное, это все убожество оплачивается из нашего с вами кармана", – подытожила она.
Ранее пользователи обратили внимание, что Евгений Попов сумел предсказать гибель Пригожина.
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