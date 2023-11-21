Зоозащитники затравили Чеботину: шуба из рыси вызвала негодование

Зоозащитники затравили Чеботину: шуба из рыси вызвала негодование
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица всего лишь хотела похвастаться обновкой

Новые красивые вещи – это стильно и здорово, но не всегда нужно рассказывать о них слишком много подробностей. Это на своем горьком опыте поняла исполнительница хита "Солнце Монако" Люся Чеботина, столкнувшись с неожиданной волной хейта после публикации нового поста.

Так, в соцсетях артистка без задней мысли поделилась снимками, на которых предстала перед поклонниками в обновках – белой шубе в черную крапинку, черных кожаных штанах и коротком черном топе, обнажающем подтянутый загорелый живот.

"Чувствую себя отлично. В шубке из рыси", – подписала Чеботина публикацию.

Пост мгновенно собрал массу комментариев – большинство из них от возмущенных зоозащитников.

"Люся забыла добавить "из убитой рыси". Печально, что когда весь мир отказывается от натурального меха и убийства животных, кто-то "понтуется" натуральным мехом", "А рысь чувствует себя не очень…", "Разочаровалась в тебе, Люся", – написали подписчики.

В ответ на это Чеботина заметила, что многие из комментаторов едят мясо и носят кожаную обувь, и призвала всех недовольных перестать лицемерить.

Ранее Чеботина показала огромную грудь в космическом наряде.

Источник: Соцсети
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