Как Летучая на самом деле стала популярной: продюсер раскрыл подробности

До нее гендиректор телеканала "Пятница!" отбраковал сотни кандидаток

У любого завсегдатая телеканала "Пятница!" шоу "Ревизорро" неотделимо от образа статной, интеллигентной и справедливой блондинки Елены Летучей. Высокая, в застегнутой на все пуговицы блузке и черной юбке-карандаше или строгом платье, с неизменной красной помадой на губах и собранными в пучок белокурыми волосами, Летучая похожа на сошедшую с обложки глянцевого журнала модель. Сейчас она известна большинству россиян, но откуда появилась звезда мало кто знает. Продюсер рассказал, как на самом деле Летучая стала популярной.

Как признался сам гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия, выбор ведущей "Ревизорро" давался ему мучительно. Никто из предложенных кандидаток не нравился: либо не подходили по характеру, либо по сфере деятельности. Дедлайны поджимали, и тут решение пришло само: в лице простого редактора телеканала Елены. По образованию девушка была финансистом, а в редакции канала она являлась редактором и получала 50 тысяч рублей в месяц. На роль ее утвердили мгновенно.

"Внешне – диснеевская Русалочка, характер – Зои Космодемьянской. Она была отчаянно смелой. Похожей на варяжскую княжну из учебника истории", – объяснил свой выбор Картозия.

И не прогадал: Елена сразу же полюбилась всем зрителям, став брендом "Ревизорро". За время участия в проекте ее доходы могли доходить до пяти миллионов рублей в месяц. По мнению Картозии, зрители ощущали неподдельное чувство справедливости в Летучей, и потому с интересом смотрели и пересматривали каждый выпуск. Поклонники помнят о ней даже сейчас, в то время как Елена не ведет шоу уже шесть лет.

Ранее получившая американскую визу Летучая сделала заявление об эмиграции.

