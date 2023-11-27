"У меня короткая память": Мути напрочь позабыла о нежностях с Михалковым

Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
27 ноября в Доме музыки, а 28 ноября в театре на Таганке Орнелла Мути представит спектакль "Бетховен - героическая жизнь гения". Накануне премьеры с актрисой встретился корреспондент "Утро.ру"

Менеджмент звезды строго предупредил, что она не будет отвечать на вопросы про роман с Адриано Челентано из-за которого развелась с первым мужем. Не говорит актриса так же о квартире в центре Москвы, своем ювелирном магазине здесь и о планах на получение российского гражданства, о чем сама же заявила еще в 2016 году.

Фото: Утро.ру

– В России я бывала много раз – и по работе, и по любви, и просто чтобы развлечься, – призналась актриса. – Я хотела бы выучить русский язык, но, к сожалению, пока получается медленно – у меня не так много свободного времени. Хотя вообще я хотела бы заниматься с преподавателем, потому что русский – язык сложный. А пока мои близкие составили мне список того, что надо привезти им из Москвы в подарок. В основном просят купить им тут матрешек.

Фото: Утро.ру

В нашей стране актриса оказалась впервые в далеком 1979 году, когда приезжала сниматься в картине Григория Чухрая "Жизнь прекрасна". "В ту пору я приезжала совсем в другую страну, не в нынешнюю Россию, – говорит Мути. – Согласилась я тогда, поскольку всю жизнь любила принимать вызовы. И приглашение Чухрая стало именно таким вызовом".

"Поработать бы тут снова мне хотелось бы очень", – заверила дива.

Фото: Утро.ру

Правда, конкретных имен режиссеров она не смогла назвать по вполне уважительной причине. "Я так устроена, что у меня очень короткая память, к сожалению. И я плохо запоминаю имена режиссеров и актеров, – призналась звезда. – Поэтому не могу назвать конкретное имя".

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com

"Утро.ру" любезно напоминает забывчивой синьоре Мути, что в 2016 году она снималась у клипмейстера Serghey Grey в роли самой себя в клипе Александра Ревва "Как Челентано".

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com

А спустя год была членом жюри Московского кинофестиваля и на открытии горячо обнималась с его президентом Никитой Михалковым. Кадры их публичных нежностей все горячо обсуждали.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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