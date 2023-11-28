Звезда Comedy Club рассказал о сложностях с шоу "Фантастика"

Юморист признался, что испытывает проблемы, о которых зрители даже не догадываются

В 2022 году Первый канал запустил шоу "Фантастика", формат которого радикально отличался от всего, что было в сетке вещания прежде. Передача представляет собой противостояние звезд, которые уже состоялись как профессиональные исполнители, и начинающих певцов. Главной изюминкой программы стало применение новейших технологий, позволивших превратить героев в мультипликационных персонажей.

Одним из ведущих шоу стал Вадим Галыгин, уже знакомый зрителям по Comedy Club. В интервью "Шоу Известь" он подробнее рассказал о "Фантастике".

По его словам, программа уникальна и своим подходом к детальной прорисовке личности каждого персонажа, и своей универсальностью – ее интересно смотреть как взрослым, так и детям. Однако у ведущих и участников, как добавил артист, в ней есть свои сложности. Главная из них заключается в том, что ведущий во время выступления не видит перед собой ничего, кроме воздуха, и имеет представление о том, как выглядит, только благодаря находящемуся рядом экрану.

"Зрители и жюри видят хотя бы что-то, я не вижу ничего, я разговариваю с воздухом в этот момент", – поделился Галыгин.

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