Сбежавшая из Comedy Woman Медведева рассказала о работе уборщицы

Юмористка поведала о проблемах

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева дала откровенное интервью, в котором рассказала о нелегкой молодости. Оказывается, в студенчестве она работала уборщицей и курьером в туристической компании, чтобы получить хоть какие-то деньги.



"Я как раз после института ехала на работу, и там можно было часа за два-три все сделать", – рассказала Медведева.

Помимо работы уборщицей и курьером Медведева работала еще и продавцом. Словом, она хваталась за любые способы заработка. Кроме того, родители будущей звезды не возражали против желания девушки заработать.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Наталия Медведева рассказала о закулисье Comedy Woman и назвала происходящее нездорово атмосферой. В итоге Медведева решилась уйти из шоу из-за невыносимой напряженности, которая царила между юмористкой и продюсерами. В какой-то момент Наталия Медведева поняла, что находится на грани нервного срыва.

"Я просто в какой-то момент умерла бы от нервного срыва. Но так дальше было невозможно работать", – рассказала Медведева.



Еще одним витком депрессии у Натальи Медведевой был период после первых родов. На тот момент ее психика была уже расшатана бесконечными скандалами на работе.