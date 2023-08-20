Сбежавшая из Comedy Woman Медведева рассказала о работе уборщицы

Сбежавшая из Comedy Woman Медведева рассказала о работе уборщицы
Наталия Медведева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ Globallookpress.com
Юмористка поведала о проблемах

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева дала откровенное интервью, в котором рассказала о нелегкой молодости. Оказывается, в студенчестве она работала уборщицей и курьером в туристической компании, чтобы получить хоть какие-то деньги. 

"Я как раз после института ехала на работу, и там можно было часа за два-три все сделать", – рассказала Медведева. 

Помимо работы уборщицей и курьером Медведева работала еще и продавцом. Словом, она хваталась за любые способы заработка. Кроме того, родители будущей звезды не возражали против желания девушки заработать. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Наталия Медведева рассказала о закулисье Comedy Woman и назвала происходящее нездорово атмосферой. В итоге Медведева решилась уйти из шоу из-за невыносимой напряженности, которая царила между юмористкой и продюсерами. В какой-то момент Наталия Медведева поняла, что находится на грани нервного срыва.

"Я просто в какой-то момент умерла бы от нервного срыва. Но так дальше было невозможно работать", – рассказала Медведева. 

Еще одним витком депрессии у Натальи Медведевой был период после первых родов. На тот момент ее психика была уже расшатана бесконечными скандалами на работе. 

Источник: PROжизнь ✓ Надежный источник
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