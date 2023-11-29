"Полюбил похмеляться": Николаев объяснил свое пьянство "звездной болезнью"

"Полюбил похмеляться": Николаев объяснил свое пьянство "звездной болезнью"
Фото: Утро.ру
16 декабря Юрию Николаеву исполнится 75 лет. Накануне этого юбилея с легендарным ведущим "Утренней почты" и "Утренней звезды" встретился корреспондент "Утро.ру"

Юрий Николаев признается, что он прошел испытание огнем, водой и медными требами. "Звездная болезнь" мне знакома, – вздыхает он. – Ведь в неполные 27 лет я попал в одну из самых смотрибельных передач на Центральном Телевидении – в "Утреннюю почту". И уже через три месяца заметил, как иначе на меня смотрят окружающие, как показывают пальцем. Пошло-поехало. Стало казаться, что мне все можно, все дозволено. Стал опаздывать на работу и полюбил похмеляться".

Фото: Утро.ру

По сей день многие помнят, как он появился в эфире пьяным – на первой кнопке в пятничный прайм-тайм на протяжении десяти минут для 250-миллионой телеаудитории читал программу телепередач.

Фото: Утро.ру

"После этого меня вызывали на все комсомольские собрания – отдела, Центрального телевидения и так далее. Пытались выяснить, как это все случилось. И в итоге после многочисленных собраний и коллегий глава Гостелерадио СССР Сергей Лапин решил: "Строго наказать, но на телевидении оставить".

"Меня на полгода отстранили от эфира, я носили в это время тексты и какие-то бумаги по кабинетам", – сожалеет о случившимся любимый миллионами ведущий.

"А потом меня вызвал тот же Лапин и сказал: "Меня замучили телезрители с вопросами, мол, где ты и что ты. Поэтому давай, берись за ум и возвращайся в кадр", – рассказал Николаев. С тех пор он завязал с алкоголем.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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