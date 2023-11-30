"Гори в аду": вручение "Золотого граммофона" Биковичу обернулось скандалом

"Гори в аду": вручение "Золотого граммофона" Биковичу обернулось скандалом
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В "Крокус Сити Холле" отгремела XXVIII Церемония вручения Премии "Золотой Граммофон". Это авторитетное и долгожданное событие в современном шоу-бизнесе не обошлось без скандала.

Перед церемонией пошел слух, будто бы "Граммофон" в этом году получит сербский актер Милош Бикович.  Люди стали негодовать, что хотя звезда фильма "Холоп", безусловно, очень талантлив, но говорить о его великих заслугах на музыкальном поприще явно пока рано. Недовольные люди возмущались и завалили красавчика-актера миллионом сообщений. "Гори в аду" было самым мягким из проклятий недовольных граждан. 

Действительно, актер  был удостоен специальной номинации "Музыкальный киноэксперимент года". Сербский актер вышел на сцену с композицией "Танцуешь со мной". Но появился он в образе своего киногероя – Кирилла Артемьева, персонажа сериала "Дайте шоу!": с татуировками и выкрашенным в блонд.

А после выступления актер обратился к зрителям: "Спасибо за теплые слова! Только что, 15 секунд назад вы увидели последние кадры сериала. Это все – персонаж, Кирилл Артемьев. И я только что отснялся в сериале, и вы видели перевоплощение – поэтому я и запел".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Организаторы "Золотого граммофона" пояснили "Утро.ру", что скандальная статуэтка являлась частью сценария "Дайте шоу!", а не результатом подкупленных сотрудников "Русского Радио". Правда "Золотой Граммофон" за смелый киноэксперимент актеру все же вручили.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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