У 76-летней Новиковой случился контакт с возбужденным дядькой прямо на кладбище

В жизни Клары Новиковой случалось немало анекдотичных ситуаций, которые потом становились основной для ее эстрадных номеров. Некоторые истории из разряда хоть стой, хоть падай

"В августе была очередная годовщина со дня смерти режиссера Петра Фоменко, – который меня, как эстрадную артистку, любил, – рассказала Новикова. – И мы с актерами его театра пришли к нему на Ваганьково, чтобы почтить и вспомнить. Пришла и его вдова Майя Андреевна (Тупикова, актриса – Прим. ред.), уже очень взрослая. И прямо на могиле начала выговаривать мне: "Почему тебя нет на экране?! Люди тебя забывают! Они тебя не помнят!"

Новикова была огорошена подобным заявлением. "Я даже не знала, что ей ответить, почему люди меня забывают и зачем я должна оправдывать!" – вспоминает она о своей реакции на заявление недоумевающей вдовы Фоменко.

"В это время рядом проходил огромный пузатый дядька в бейсболке, майке и шортах – искал какую-то могилу, – говорит Новикова. – И на словах Майи Андреевны "Тебя люди забывают и не узнают" этот дядька упал на колени передо мной, стал биться головой о бетонную дорожку и говорить: "Я не думал себе представить, что я здесь встречу Клару Цеткин!"

Но закончился этот контакт Новиковой с незнакомцем на кладбище феерично. "Дядька тут же меня сфотографировал, послал кому-то, и пошел, засунув руку в шорты, – вспоминает Клара Борисовна. – И что-то он там стал шерудить. Я заметила Майе, что мужик возбудился".