У 76-летней Новиковой случился контакт с возбужденным дядькой прямо на кладбище

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"В августе была очередная годовщина со дня смерти режиссера Петра Фоменко, – который меня, как эстрадную артистку, любил, – рассказала Новикова. – И мы с актерами его театра пришли к нему на Ваганьково, чтобы почтить и вспомнить. Пришла и его вдова Майя Андреевна (Тупикова, актриса – Прим. ред.), уже очень взрослая. И прямо на могиле начала выговаривать мне: "Почему тебя нет на экране?! Люди тебя забывают! Они тебя не помнят!"
Новикова была огорошена подобным заявлением. "Я даже не знала, что ей ответить, почему люди меня забывают и зачем я должна оправдывать!" – вспоминает она о своей реакции на заявление недоумевающей вдовы Фоменко.
"В это время рядом проходил огромный пузатый дядька в бейсболке, майке и шортах – искал какую-то могилу, – говорит Новикова. – И на словах Майи Андреевны "Тебя люди забывают и не узнают" этот дядька упал на колени передо мной, стал биться головой о бетонную дорожку и говорить: "Я не думал себе представить, что я здесь встречу Клару Цеткин!"
Но закончился этот контакт Новиковой с незнакомцем на кладбище феерично. "Дядька тут же меня сфотографировал, послал кому-то, и пошел, засунув руку в шорты, – вспоминает Клара Борисовна. – И что-то он там стал шерудить. Я заметила Майе, что мужик возбудился".
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