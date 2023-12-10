Борщева из ТНТ рассказала о своей встрече с потусторонними силами

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Российская актриса, звезда КВН Елена Борщева призналась журналистам, что запомнила из детства встречу с домовым. В то время, рассказала звезда, у нее дома постоянно пропадали вещи.
"И мы говорили: "Домовой, домовой, поиграй и отдай", – призналась актриса в интервью для "Пятого канала"
Кстати, и дочка Елены также верит в мистику – наследница призналась, что ей нередко мерещится присутствие кого-то чужого в темноте.
Женщину удалось спасти