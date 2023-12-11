"Организм дал сбой": совсем плохую Леру Кудрявцеву заменили Катей Гордон

"Организм дал сбой": совсем плохую Леру Кудрявцеву заменили Катей Гордон
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева на протяжении 17 лет вместе с Сергеем Лазаревым была ведущей "Песни года". Но сейчас обстоятельства не позволили ей выйти на сцену.

Спустя шесть лет в Минск вернулась "Песня года". Только хиты, только любимые артисты, только лучшие световые и пиротехнические эффекты! Вести двухчасовой концерт вместе с Сергеем Лазаревым должна была Лера Кудрявцева.

"С ведущими вам повезло – вот уже 17 лет фестиваль ведем мы – Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева!.." – произнес певец со сцены и 16-тысячный зал "Минск-Арены" взорвался аплодисментами. Но после паузы Сергей продолжил: "...Хотел бы сказать я, но сегодня иной случай. Друзья, случилось непредвиденное обстоятельство. Впрочем, слово самой Лере".

Совсем плохая Кудрявцева нашла силы записать для зрителей видеообращение, в котором сообщила, что прилетела в Минск, заселилась в гостиницу, но заболела. "К сожалению, организм дал сбой и я не смогу быть с вами, – рассказала она. – Но я попросила свой потрясающую подружку юриста Катю Гордон провести эту "Песню года" вместо меня".

И Катя не подвела. "Катя ввелась и влилась буквально за пару часов до концерта, и это, конечно, подвиг, – сказал после выступления Лазарев "Утро.ру". – Это был большой риск, потому что надо было за несколько часов выучить весь сценарий".

"В силу того что у меня есть опыт выступлений в залах судов я не испугалась, – заметила Катя. – Я очень старалась и очень волновалась, потому что боялась подвести Сергея". 

Правда, острых шуток, которыми отличается конферанс Лазарева и Кудрявцевой в Москве, в Минске не было. "Все-таки с Лерой мы идеально чувствует друг друга, поскольку через многое вместе прошли, а с Катей только сегодня фактически познакомились, – пояснил певец. – Но, думаю, если бы нам пару таких вечеров провести, то и шутки бы полились". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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