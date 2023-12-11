Сбежавшего из России Депардье наказали во Франции

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Французский актер Жерар Депардье вновь оказался в эпицентре скандала – на этот раз из-за обвинений в сексуальных домогательствах со стороны сразу нескольких женщин.
По словам четырех актрис, знаменитость приставал к ним во время съемок в кино. Это уже далеко не первые подобные заявления против 73-летнего Депардье. Ранее 13 девушек утверждали, что актер пытался осуществить над ними насильственные действия.
В результате телеканалы Франции наказали Депардье, запретив показ всех фильмов и сериалов с участием скандальной звезды. Сам Жерар возмущен сложившейся ситуацией и называет происходящее "линчеванием", отмечает "Пятый канал".
Однако у французского общества накопилось немало претензий к Депардье. Ведь помимо обвинений в домогательствах, он известен вызывающим поведением и защитой сомнительных личностей вроде Романа Полански.
Впервые Жерар Депардье предстал перед судом еще в 70-е годы – тогда за хранение запрещенных веществ. В дальнейшем он неоднократно попадал в поле зрения полиции за превышение скорости, вождение без прав, драки.
Кроме того, Депардье обвиняли даже в каннибализме. От последнего обвинения актер сумел откреститься, однако репутация его серьезно пострадала. Возможно, нынешний запрет фильмов с его участием во Франции – это финальная точка в череде скандалов.
Напомним, французский актер Жерар Депардье долгое время жил в России, он покинул страну после известных событий прошлого года. Артист обрушился с резкой критикой на российские власти, закрыл свой бизнес в России и приостановил съемки кинокартины.
Ранее сам Жерар Депардье высказался о нападках в свой адрес.
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