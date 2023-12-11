Сбежавшего из России Депардье наказали во Франции

Артист потерпел огромные финансовые и репутационные потери

Французский актер Жерар Депардье вновь оказался в эпицентре скандала – на этот раз из-за обвинений в сексуальных домогательствах со стороны сразу нескольких женщин.

По словам четырех актрис, знаменитость приставал к ним во время съемок в кино. Это уже далеко не первые подобные заявления против 73-летнего Депардье. Ранее 13 девушек утверждали, что актер пытался осуществить над ними насильственные действия.

В результате телеканалы Франции наказали Депардье, запретив показ всех фильмов и сериалов с участием скандальной звезды. Сам Жерар возмущен сложившейся ситуацией и называет происходящее "линчеванием", отмечает "Пятый канал".

Однако у французского общества накопилось немало претензий к Депардье. Ведь помимо обвинений в домогательствах, он известен вызывающим поведением и защитой сомнительных личностей вроде Романа Полански.

Впервые Жерар Депардье предстал перед судом еще в 70-е годы – тогда за хранение запрещенных веществ. В дальнейшем он неоднократно попадал в поле зрения полиции за превышение скорости, вождение без прав, драки.

Кроме того, Депардье обвиняли даже в каннибализме. От последнего обвинения актер сумел откреститься, однако репутация его серьезно пострадала. Возможно, нынешний запрет фильмов с его участием во Франции – это финальная точка в череде скандалов.

Напомним, французский актер Жерар Депардье долгое время жил в России, он покинул страну после известных событий прошлого года. Артист обрушился с резкой критикой на российские власти, закрыл свой бизнес в России и приостановил съемки кинокартины.

Ранее сам Жерар Депардье высказался о нападках в свой адрес.