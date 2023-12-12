Обнищавший в США комик спешно продал квартиру в России, чтобы выжить

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Комик Александр Незлобин вынужден выживать в Штатах. Теперь юморист распродает свою недвижимость в Москве. Не так давно стендапер продал квартиру в российской столице.
Иронично, что только на прошлой неделе Александр критиковал коллег, оставшихся в России – Азамата Мусугалиева и Дениса Дорохова. Те намекали на невостребованность и неизвестность Александра за пределами родной страны. Незлобина эти шутки сильно задели – он выкатил монолог в социальных сетях, заявив, что у него все в полном порядке.
После начала специальной операции Александр укатил в Штаты вместе с семьей. И осенью 2023 года продал двухкомнатную квартиру в центре российской столице. Средняя стоимость 54 квадратных метров в Каретном ряде переваливает за 40 млн рублей. Известно, что покупатель уже затеял новый ремонт в квартире, некогда принадлежавшей Незлобину.
Хотя еще до критики коллег Мусагалиева и Дорохова Незлобин жаловался на недостаток финансов и нависшую угрозу развода.
Ранее мы рассказывали, что Незлобин арендует в Штатах жилье и тратит вместе с семьей ежемесячно около пятнадцати тыс. долларов.
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