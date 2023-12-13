Звезда "Мухтара" Сташенко отказалась праздновать Новый год в текущих условиях

В Москве завершил работу всероссийский медиафорум "Безопасная работа". Он включал в себя и выставку, и деловую программу, и киносмотр. Среди гостей церемонии награждения Национальной премии была и актриса Оксана Сташенко, знакомая по фильма "Возвращение Мухтара"

"В декабре я начала снимать полнометражный фильм про Новый год, – рассказала актриса корреспонденту "Утро.ру". – Поэтому 31 декабря придется на разгар съемочного процесса. И я думаю, что просто лягу дома спать, потому что очень много работы и чувствуется усталость".

В условиях практически круглосуточных съемок, когда на сон почти не остается времени, желание ставшей режиссером актрисы просто отлежаться понять можно.

"Меня ждут в гости и друзья, и моя крестница, – продолжает Сташенко. – Но мы с мужем, наверное, если и выберемся куда-то, то только 1 января".

Рассказала Оксана и про новогодние подарки: "Мы уже давно друг другу дарим подарки вне праздников. А в Новый год для меня лучшим подарком будет, если мой муж, наконец, тоже сможет выспаться, будет жив и здоров. Для нас в этот день важно сказать, как мы нужны друг другу, как любим и ценим друг друга".

На праздничном столе у актрисы будет настоящий деликатес. "Я только что прилетела из Норильска, откуда привезла белую янтарную икру сига. Но не контрафактную, а настоящую, с чеком и сертификатом качества. Вот в Новый год и попробуем ее". Икра сига содержит ряд ценных витаминов, фосфор, фолиевую кислоту, железо и другие минералы. Белки, содержащиеся в ней, хорошо усваиваются организмом человека.