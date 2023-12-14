"В Эмиратах вообще прекрасно": улетевшая из России Миронова сделала заявление

Актриса вздохнула полной грудью, оказавшись вдали от родной страны

Знаменитая российская актриса Мария Миронова никогда не выступала против боевых действий, однако с жаром выражала поддержку коллегам по цеху, выступившим против действующей политики руководства страны. А не так давно звезда призналась, как обожает заграницу.

Мария рассказала, что может выдохнуть и сполна насладиться свежим воздухом только тогда, когда оказывается за пределами России. Все дело в том, что после пересечения границ телефон прекращает разрываться от постоянных рабочих звонков – и Миронова позволяет себе полноценно расслабиться.

Мария в принципе счастлива тогда, когда уезжает из России. Может все свободное время проводить с младшим сыном Федором. Звезда "Холопа" обожает Эмираты – в том числе и из-за проблем со связью, что актриса считает настоящим благом и подарком судьбы, а также неработающего мессенджера.

"В Эмиратах вообще прекрасно", – подытожила звезда.



Кстати говоря, дома к Марии у публики сложилось неоднозначное отношение. Никто не может понять четкой позиции актрисы. В одном из интервью Миронова выражала поддержку Лии Ахеджаковой. А не так давно звезда вдруг решила помочь режиссеру Александру Молочникову, решившему сбежать в Соединенные Штаты.

А ранее мы писали, как Мария угодила в скандал в социальных сетях из-за поста в поддержку Израиля.