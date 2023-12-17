Новогодние традиции звезд: какие ритуалы проводят Топалов и Тодоренко

Артисты ежегодно соблюдают несколько обрядов

Главный для большинства россиян праздник – Новый год наступит совсем скоро. Российские хозяйки активно составляют новогоднее меню и продумывают, чем занять в праздничную ночь родных и гостей. Звезды отечественной эстрады рассказали о ритуалах, которые они проводят в волшебную ночь. Семейными традициями поделились артисты Регина Тодоренко и Влад Топалов.



Оказалось, что звездный музыкант до встречи с телеведущей не любил праздновать Новый год и скептически относился к атрибутам, сопровождающим это торжество. Топалов не любил украшать елку, устраивать громкий праздник и так далее. Даже Дед Мороз вызывал у артиста приятные эмоции.



А вот Тодоренко предпочитает верить в чудо. Она заставила своего супруга соблюдать один любопытный ритуал. Регина считает важным каждый год класть под новогоднее дерево изображения пяти предметов, которые желаешь обрести в новом году. Сначала Влад был против выполнения такого обряда и даже поссорился с Региной. Но Тодоренко была максимально убедительна, и Топалову пришлось сдаться.



Также звездные супруги каждый год загадывают желание, пишут его на бумажке, сжигают, а затем съедают золу. Этот обряд в жизнь семейства привнес уже сам Топалов, сообщает "Пятый канал".