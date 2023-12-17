Новогодние традиции звезд: какие ритуалы проводят Топалов и Тодоренко

Новогодние традиции звезд: какие ритуалы проводят Топалов и Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты ежегодно соблюдают несколько обрядов

Главный для большинства россиян праздник – Новый год наступит совсем скоро. Российские хозяйки активно составляют новогоднее меню и продумывают, чем занять в праздничную ночь родных и гостей. Звезды отечественной эстрады рассказали о ритуалах, которые они проводят в волшебную ночь. Семейными традициями поделились артисты Регина Тодоренко и Влад Топалов.

Оказалось, что звездный музыкант до встречи с телеведущей не любил праздновать Новый год и скептически относился к атрибутам, сопровождающим это торжество. Топалов не любил украшать елку, устраивать громкий праздник и так далее. Даже Дед Мороз вызывал у артиста приятные эмоции.

А вот Тодоренко предпочитает верить в чудо. Она заставила своего супруга соблюдать один любопытный ритуал. Регина считает важным каждый год класть под новогоднее дерево изображения пяти предметов, которые желаешь обрести в новом году. Сначала Влад был против выполнения такого обряда и даже поссорился с Региной. Но Тодоренко была максимально убедительна, и Топалову пришлось сдаться.

Также звездные супруги каждый год загадывают желание, пишут его на бумажке, сжигают, а затем съедают золу. Этот обряд в жизнь семейства привнес уже сам Топалов, сообщает "Пятый канал".



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какие желания нельзя загадывать на Новый год.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

Пугачева, Галкин* и Вайкуле срочно покинули Европу: что произошло

Артисты перебрались в воюющую страну

Измученный нищетой Панин обратился к россиянам

Уехавший из России актер пожаловался на дороговизну американской жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей