Известный певец сделал наколку на мужском органе в честь Лолиты

Этот год для Лолиты ознаменовался удачными коллаборациями с молодыми талантливыми исполнителям. И в 60 лет она остается в тренде - актуальной, стильной, модной по виду и звучанию

В начале ноября 2023 года Лолита сделала фит с Инстасамкой (Дарья Затеева). Они перепили хит певицы "На Титанике". А на съемке "Главного новогоднего концерта" для телеканала НТВ певица представил потрясающий дуэт с рэпером Tkimali, перепев хит 2007 года "Ориентация – Север".

Tkimali получил звание таинственного певца, который не дает никаких сведений о себе. Его дата рождения, национальность, образование и внешность – все это загадка для публики. Единственное, что можно предположить, – он родом из Грузии, судя по псевдониму. Настоящее имя он тоже скрывает, но Лолита проговорилась, что его зовут Гошей.

"Благодаря этому молодому воспитанному интеллигентному человеку песня, которая вышла 16 лет назад, снова в лидерах чартов, – радуется Лолита. – Он изумительно работает и хорошо чувствует партнера".

Певица сразу предупредила, что у нее с рэпером чисто профессиональные отношения. К тому же на новогодней съемке НТВ она увидела его второй раз в жизни, а на сцене они вместе и вовсе были вместе впервые! "Не приписывайте мне роман! – попросила она корреспондента "Утро.ру". – Это не мой любовник, а просто младший бро".

Младший бро увековечил дуэт с главной эстрадной клоунессой страны татуировкой "Север" прямо на кадыке. Это передне-верхняя часть щитовидного хряща, выступающая на поверхности шеи. Кадык является вторичным половым признаком. Этот орган начинает выделяться у мужчин примерно с 13 лет.