Пропавший Познер неожиданно объявился в Москве

Журналист посетил публичное мероприятие

Известный журналист Владимир Познер после событий прошлого года внезапно исчез со всех радаров. Авторская передача знаменитости перестала выходить на Первом канале, сам журналист будто воды в рот набрал. Позже выяснилось, что артист отчалил за границу. Однако в прессу просочилась информация, что сейчас Владимир Познер в Москве.



Стоит отметить, что в последнее время Познер практически не появляется на публике. Знаменитость предпочитает воздерживаться от каких-либо комментариев последних событий на международной арене. Официальной версией причины закрытия его программы "Познер" была необходимость изменить сетку вещания и сократить количество развлекательных телепередач.



Познера неожиданно заметили на рождественском ужине крупной библиотеки электронных книг. На этом мероприятии авторитетный журналист прочел гостям рассказ О. Генри "Дары волхвов". Присутствующие отметили, что перед прочтением Познер попросил не судить его строго, так как он не является профессиональным актером.



Ранее "Утро.ру" писало, что Владимир Познер решил почтить своим присутствием нашу страну ради посещения церемонии ТЭФИ. На всех мероприятиях журналист молчалив и не отвечает на вопросы корреспондентов.

