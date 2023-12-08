Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В последние почти два года про Владимира Познера почти ничего не слышно. Его периодически видят на закрытых мероприятиях, но особо о жизни журналиста известий нет. Недавно он давал выступление с Иваном Ургантом в ОАЭ, где ведущие вели светские беседы с публикой на различные темы. Теперь же его заметили и в Москве.
Оказалось, что Познер решил вернуться в Россию по важной причине – он посетил церемонию ТЭФИ, с которой его связывает многое. Знаменитость позировал перед фотографами, но давать какие-либо интервью отказался.
Владимир Познер был первым президентом АРТ и остается членом академии до сих пор. При этом в последние годы он не может сказать особо приятных слов в адрес премии, стараясь либо не высказывать ничего, либо вытащить исключительно положительные моменты, которых, по его мнению, осталось немного.
Журналист критиковат ТЭФИ за отсутствие демократичности в ее структуре. Ему не нравится, что теперь награды дают "по блату" назначенные руководством члены жюри. Голосовать, считает он, должны все члены академии.
"Я надеюсь, что наладится вся система премии. Я никуда не ушел. Меня надо победить", – говорил он несколько лет назад.
Сейчас же Познер не ведет телевизионных проектов, но не посетить мероприятие он не смог.
Знаменитость не упускает возможности сделать резкое заявление
Песня приобрела бешеную популярность на Западе - и кто-то мог "поднять" на ней немало денег