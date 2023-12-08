Знаменитость отказывается уходить в тень до конца

В последние почти два года про Владимира Познера почти ничего не слышно. Его периодически видят на закрытых мероприятиях, но особо о жизни журналиста известий нет. Недавно он давал выступление с Иваном Ургантом в ОАЭ, где ведущие вели светские беседы с публикой на различные темы. Теперь же его заметили и в Москве.

Оказалось, что Познер решил вернуться в Россию по важной причине – он посетил церемонию ТЭФИ, с которой его связывает многое. Знаменитость позировал перед фотографами, но давать какие-либо интервью отказался.

Владимир Познер был первым президентом АРТ и остается членом академии до сих пор. При этом в последние годы он не может сказать особо приятных слов в адрес премии, стараясь либо не высказывать ничего, либо вытащить исключительно положительные моменты, которых, по его мнению, осталось немного.

Журналист критиковат ТЭФИ за отсутствие демократичности в ее структуре. Ему не нравится, что теперь награды дают "по блату" назначенные руководством члены жюри. Голосовать, считает он, должны все члены академии.

"Я надеюсь, что наладится вся система премии. Я никуда не ушел. Меня надо победить", – говорил он несколько лет назад.

Сейчас же Познер не ведет телевизионных проектов, но не посетить мероприятие он не смог.