Актер Николаев рассказал о состоянии тяжелобольной Светличной

Актер Николаев рассказал о состоянии тяжелобольной Светличной
Светлана Светличная. Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
83-летняя актриса теряет память и не узнает близких

В советские годы мало кто не знал Светлану Светличную, сыгравшую культовую роль в фильме "Бриллиантовая рука". Ее фраза "Не виноватая я! Он сам пришел!" до сих пор вызывает очарование и умиление у многих поклонников советского кинематографа.

Однако в последние годы дела артистки идут совсем неважно: сперва ее буквально пригвоздила к постели пневмония, а позже медики выявили у нее деменцию. Недуг до неузнаваемости изменил характер актрисы: она стала раздражительной и настороженной, перестала узнавать родных и близких.

О том, как Светличная живет сейчас, рассказал народный артист России Иван Николаев. Актер подтвердил, что деменция – это не та болезнь, что будет стоять на месте, и изменения в худшую сторону, увы, необратимы. Сейчас Светличная находится под присмотром родных и близких.

"Она – под крылом, под их защитой", – обрисовал картину Николаев.

По словам Николаева, пожилую актрису, страдающую прогрессирующим недугом, нужно оставить в покое и дать спокойно наслаждаться заслуженной старостью в окружении любящих людей.

Ранее сообщалось, что разбитую тяжелым недугом Светличную могли закрыть в психушке насильно.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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