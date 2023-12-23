Молдавия нанесла удар по российскому певцу: все концерты отменены

Молдавия нанесла удар по российскому певцу: все концерты отменены
Ираклий. Фото: Evgeny Filippov/www.globallookpress.com
Кишинев не потрудился назвать причину

Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде российскому исполнителю Иракли Пирцхалаве, не потрудившись назвать причину. Пресс-секретарь ведомства Раиса Новицки лишь уточнила, что требования о "несоответствии" артиста требованиям для въезда в страну.

В ведомстве уточнили, что за последние сутки Молдавия отказала во въезде 39 гражданами других стран. В пограничной полиции республики отказались вдаваться в детали и уточнять условия, на которых Иракли был отказано во въезде.

Однако, утверждает Canal 5, ссылаясь на собственные источники среди организаторов концертов, все документы, необходимые для въезда, у исполнителя были в полном порядке.

В канун католического Рождества Ираклий должен был дать концерты в Оргееве и Бельцах. Пока что исполнитель не давал никаких комментариев по поводу запрета на въезд в Молдавию.

А ранее "Утро" рассказывало, что в Казахстане неожиданно отменили все концерты российского шоумена, юмориста Азамата Мусагалиева. Все началось с того, что казахстанская общественность устроила скандал из-за поездки комика в Донбасс.

Источник: Canal 5 ✓ Надежный источник
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