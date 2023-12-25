Слова Мягкова о Рязанове взбесили дочь режиссера: "Бред немолодого человека"

Наследница гения советского кино отреагировала на давние слова артиста, ушедшего из жизни

Эльдар Рязанов, подаривший жителям нашей необъятной страны столько комедий, ушел из жизни восемь лет назад. А разговоры о его творениях, личной жизни и уходе из нее не стихают – к неудовольствию дочери покойного режиссера.

Телеведущий Андрей Малахов вспомнил о своей давней встрече с Андреем Мягковым, сыгравшим Евгения Лукашина в "Иронии судьбы". В тот момент артист сокрушался, что большинство звезд проигнорировали похороны с Рязановым – проститься никто не пришел. Включая тех, кто был обязан покойному своей популярностью. Мягков даже считал произошедшее "сговором" в актерской среде – мол, из-за ссоры Рязанова с Никитой Михалковым. И малодушие коллег выбивало актера из колеи.

Спустя шесть лет Малахов вернулся к этому же вопросу в разговоре с дочерью великого режиссера Ольгой. Ту откровения Мягкова сильно смутили – наследница артиста явно не согласилась со словами покойного. На похоронах была уйма народу.

"Это просто удивительно. Но и Мягкова я там не видела. Была толпа! Так что это какой-то бред немолодого человека", – высказалась дочь Рязанова.

Кстати, совсем недавно Ольга высказалась в адрес Никиты Михалкова, заявившего, что картины Рязанова не тянут на "кино" – речь идет, со слов киномэтра, исключительно о "фильмах" – но не больше того.