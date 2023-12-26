Запрет на профессию и бойкот: известный актер угодил в скандал

Запрет на профессию и бойкот: известный актер угодил в скандал
Виктор Хориняк. Фото: EkaterinaTsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Кухня" отказался от роли в последний момент

"Любви не бывает" – российский кинопроект, съемки которого должны были стартовать 6 августа. Планировалось, что Виктор Хориняк сыграет в фильме главную роль, и инвесторы уже подсчитывали прибыль, которую принесет им звезда "Последнего богатыря". Однако Виктор отказался от роли в последний момент, из-за чего угодил в грандиозный скандал.

Источник сообщает, что шоумен подписал договор и даже получил аванс. По условиям у него было время на то, чтобы передумать, но артист сделал это в последний день.

Из-за отказа звезды пришлось отложить съемки и срочно искать нового актера. Кроме того, инвесторы отметили, что если бы главную роль сыграл Виктор Хориняк, то кинолента была бы в разы прибыльнее.

Производители фильма подсчитали убытки и подали на актера в суд. В иске говорится, что шоумен должен выплатить неустойку в размере чуть больше пяти миллионов рублей.

"Надеюсь, что если господин Хориняк не извлечет уроков из произошедшего, то в скором времени ему выпишут самый настоящий "волчий билет" – запрет на профессию в виде бойкота со стороны профессионального сообщества", – заявил адвокат Молохов, составлявший иск.

Однако в середине декабря Арбитражный суд удовлетворил требования только частично. Актера обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, звезда сериала "Кухня" должен будет оплатить госпошлину и юридические услуги, что в общей сложности составляет еще 78 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Николай Басков втихаря закрыл свою киностудию.

Источник: Baza
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