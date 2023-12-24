"Было страшно": Бикович рассказал о съемках в "Холопе-2"

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Уже 1 января на большие экраны выйдет продолжение комедийного фильма с Милошем Биковичем "Холоп-2". Картина повествует о бывшем мажоре, который, однажды побывав в роли холопа, спешит научить уму-разуму других излишне "возгордившихся" людей.
Милош Бикович, сыгравший в первой части роль того самого мажора-холопа Гриши, естественно, появится и во второй части. Однако сам актер признался, что ему съемки дались с некоторым трудом. Больше всего он боялся, что продолжение не оправдает ожиданий зрителей и не превзойдет первую часть.
"Да, мне было страшно сниматься в продолжении", – подтвердил он.
Однако страхи Биковича отступили после того, как он увидел сценарий. По словам актера, в нем было все, что нужно: и неожиданные сюжетные повороты, и занимательные персонажи, и искрометный юмор, и внезапная развязка – скучно зрителю точно не будет.
Ранее сообщалось, что звезду "Холопа" жестко унизили на Западе.
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