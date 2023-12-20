"Букины" стартуют без "Лены Полено": брат актрисы назвал причину

По его словам, новость стала для Юлии Захаровой настоящим ударом

18 декабря на ТНТ стартовало долгожданное продолжение культового сериала "Счастливы вместе" под названием "Букины". Однако ни на экране, ни в списке актеров зрители не увидели двух значимых фигур шоу – Лены Полено (в исполнении Юлии Захаровой) и ее мужа Толика (Павла Савинкова). Эта смешная парочка, казалось бы, составляла такую же незыблемую основу сериала, как и само семейство Букиных.

И, пока зрители гадали, что повлияло на планы создателей, ситуацию в одном из интервью прояснил брат Юлии Захаровой Антон Тульский.

"Наверное, у продюсерской группы свое видение состава, концепции", – высказался он.

По словам Тульского, его сестра очень расстроилась из-за того, что ее не взяли сниматься в продолжении сериала, поскольку за долгие годы успела прикипеть к проекту всей душой. Кроме того, это означает для нее и существенные финансовые потери, поскольку съемки в "Счастливы вместе" приносили ей хорошие деньги.

Вместе с тем Тульский понимает и создателей проекта, которые не хотят повторяться и показывать зрителям одно и то же: возможно, парочка Лены и Толика себя просто исчерпала, и картине нужны новые персонажи.

Напомним, после скандального поведения Захаровой на похоронах Вячеслава Гришечкина актриса подверглась резкой критике. Однако, судя по всему, данный инцидент не повлиял на решение продюсеров "Букиных" обойтись без участия Юлии в новом сезоне сериала.

Ранее сообщалось, куда пропала звезда "Счастливы вместе" Сагалова.