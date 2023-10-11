Депрессия побеждена: звезда "Счастливы вместе" вернулась на сцену после скандала

Справившаяся со стрессом актриса вовсю работает на радость поклонникам

Юлия отработала два спектакля – в Туле и Северной столице. Она пропала из вида после инцидента, произошедшего 19 сентября на прощании с актером Вячеславом Гришечкиным.

В тот день Захарова пришла на церемонию в состоянии сильного стресса и спровоцировала конфликт с присутствующими на прощании. Позже коллеги по сериалу рассказали, что по окончании съемок общение между ними и Захаровой незаметно сошло на нет, а потом актриса и вовсе перестала выходить на связь. В период работы над первым сезоном таких сложностей не отмечено.

Павел Савинков, прежний коллега Юлии по сериалу, рассказал, что в продолжение ситкома их не пригласили. Видимо, сценаристы отказались от сюжетной линии с семьей Полено. Исполнительница роли Даши Букиной Наталья Бочкарева высказала предположение, что это также могло послужить причиной срыва у Юлии Захаровой.

Брат актрисы рассказал, что на момент прощания с Гришечкиным его родственница была на пределе сил, пытаясь справиться сразу с ворохом проблем и переживая за маму, которая недавно перенесла операцию.



Однако актриса в конечном итоге сумела справиться с трудностями и снова вышла на сцену. Юлия отыграла два спектакля "Любовнички" с Сергеем Глушко – в Санкт-Петербурге и Туле.

По словам источника из окружении Юлии, привести ее в норму удалось без обращения к медицинским методам.



