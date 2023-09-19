Россиянка устроила пьяный дебош на рейсе в Турцию

Пришлось вызывать полицию

Россиянка устроила пьяный дебош на рейсе из Москвы в Анталью. В итоге в скандал пришлось вмешиваться сотрудникам правоохранительных органов, а пассажирку снимать с рейса.

Инцидент произошел в международном аэропорту Шереметьево, когда всех пассажиров уже пустили на борт самолета и готовились к взлету. Россиянка начала вести сея неадекватно, что заметили окружающие. 53-летняя москвичка в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок и вела себя вызывающе, обзываясь и привлекая внимание.

Командир самолета отказался взлетать с такой буйной пассажиркой на борту. Экипаж сообщил о происходящем наземным дежурным службам, которые и предприняли меры. При этом женщина пыталась оказывать им сопротивление, не хотела показывать свои документы и постоянно твердила, что ничего не сделала.

После того, как москвичку вывели из самолета и объяснили, что ей отказано в перелете, она снова начала возмущаться.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в Таллине приняли неожиданное решение после устроившего пьяный дебош российского актера Алексея Панина. Актер в состоянии алкогольного опьянения ломился в квартиры жителей эстонского города, приняв дома за гостиницу. Скандального артиста задержали и хотели депортировать.