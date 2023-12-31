Винокуру резко стало плохо перед выходом на сцену: что случилось с артистом

Винокуру резко стало плохо перед выходом на сцену: что случилось с артистом
Владимир Винокур. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Певец рассказал, на что вынужден идти ради здоровья

75-летний Владимир Винокур признался, как прямо перед выходом на сцену вдруг почувствовал себя крайне неважно. В интервью Лере Кудрявцевой народный артист рассказал, что здоровье его сильно подводит – поэтому он тщательно следит за питанием. Никакого сахара, жирного мяса и сдобы. 

Правда, в этот раз Владимир не стал обращаться к специалистам – вместо этого решил выступить на сцене с артистами, которым "до 30 лет". И после этого – чудо – все симптомы пропали.

Винокур старается разрушить стереотипы о сидящих дома пенсионерах. Вместо этого он ведет активный образ жизни и постоянно проверяется у медиков. "Прихватит" заболевание – идет к врачам.

"Я понимаю, что возвращается молодость. Какие болезни? Все на ногах", – высказался Винокур.

У Винокура имеется солидный перечень требований для организаторов концертов. Все они, по большому счету, касаются физического состояния артиста. К примеру, окна в номере должны быть обязательно с плотными шторами, чтобы артист хорошо выспался и восстановился. И райдер не без сладостей – иногда артист желает себя побаловать, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Фоторепортаж
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Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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