После скандала с "Россией 1" Кудрявцева покинула страну

Телеведущая пошла на решительный шаг

В социальных сетях активно обсуждают скандальную ситуацию, которая произошла с известной российской телеведущей Лерой Кудрявцевой. Знаменитость недавно была лишена телеэфира на федеральном канале "Россия 1". Это событие взывало серьезный резонанс. Теперь же стало известно, что на фоне неприятных обстоятельств Кудрявцева приняла решение покинуть Россию.



Камнем преткновения между каналом и запевшей телеведущей стала ее новая композиция "Дамы за 30". Эту песню Кудрявцева исполняет вместе со своей подругой, звездным адвокатом Катей Гордон. Однако композицию вырезали из недавнего концерта "Песни года". О возможных причинах такого решения канала уже писало "Утро.ру".



Скандальная ситуация не успела отгреметь, как стало известно, что Кудрявцева уже улетела из России. В социальных сетях знаменитость опубликовала кадр из жаркой страны. На курорт блондинка отправилась вместе со своей дочерью Машей. После рабочих январских будней и скандала с телеэфиром такой решительный шаг кажется вполне ожидаемым – Лере явно нужно отдохнуть.



В какой конкретной стране Кудрявцева решила пройти перезарядку, пока неизвестно. Однако, судя по пейзажам на фотографии, это может быть популярный среди знаменитостей Дубай. Поклонники продолжают следить за жизнью телеведущей и ждут от нее весточку из-за границы.

