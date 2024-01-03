Лишенная эфира на ТВ Кудрявцева сделала заявление

Лишенная эфира на ТВ Кудрявцева сделала заявление
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость емко прокомментировала решение

Известная телеведущая Лера Кудрявцева лишилась важного эфира на ТВ. Сейчас знаменитость активно штурмует музыкальную сферу деятельности, записывая композиции вместе со своей подругой Катей Гордон. Недавно они выпустили песню "Дамы за 30", которую сейчас стараются продвигать в широкие массы. Но только все идет не совсем по плану.

После недавнего эфира "Песни года" стало известно, что выступление Кудрявцевой и Гордон попросту вырезали. Журналисты полагают, что это произошло из-за обилия политических заявлений на странице Екатерины в соцсетях.

Сотрудники СМИ хотели поинтересоваться у Кудрявцевой, почему продюсеры "Песни года" приняли такое решение и как она относится к нему – ведь на концерте она все же была не последним человеком, а ведущей. В ответ звезда попросту бросила трубку.

Тем не менее, молчать о произошедшем она не стала. Лишенная эфира Лера Кудрявцева вскоре сделала емкое заявление в своих соцсетях, указав, что на НТВ пройдет премьера "Главного новогоднего концерта", который она вела вместе с Макаровым.

"Песня "Дамы за 30" будет", – лаконично заявила телеведущая.

Больше как-то комментировать то, что ее вырезали из эфира "Песни года", Кудрявцева не стала. 

Источник: соцсети
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