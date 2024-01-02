Кудрявцеву и Гордон выкинули из эфира после политических заявлений

Одна из звезд наговорила слишком много

Лера Кудрявцева и Катя Гордон являются давними подружками. Недавно они решили извлечь из своих близких отношений выгоду, записав совместную песню. И к концу года звезды попытались продвинуть ее в массы, даже выступив на "Песне года".

Очевидцы, которые были на концерте, утверждают, что Гордон и Кудрявцева выступили со своим номером "Дамы за 30". После этого соведущий Леры на мероприятии Сергей Лазарев пошутил, что его бывшая поет примерно также, как и Ольга Бузова.

В первых числах января новогодний концерт вышел в эфир, только выступления знаменитостей в нем не было. Как оказалось, Кудрявцеву и Гордон просто выкинули из эфира без объяснения причин.

Журналисты сразу отмели версию, что это произошло из-за скандальной вечеринки Ивлеевой – обеих на мероприятии не было. Еще одна версия, почему было принято такое решение, связана с высказываниями Кати Гордон в соцсетях. Предполагают, что композитор слишком много наговорила на политическую тему, и организаторы попросту не захотели с этим связываться.

Сейчас знаменитый адвокат активно выступает в поддержку Палестины и критикует Израиль. Ее коллега, Лера Кудрявцева, напротив, предпочитает поменьше уделять внимания политике в своих соцсетях. Хотя недавно она жестко раскритиковала звезд-эмигрантов, которые порадовались отмене многих российских артистов из-за вечеринки Ивлеевой.