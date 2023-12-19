Лера Кудрявцева убита внезапной смертью Мартиросяна: "Я просто в шоке"

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В начале декабря популярная телеведущая и артистка Лера Кудрявцева сообщила о том, что плохо себя чувствует, но тем не менее рискнула поехать в Минск на "Песню года". Однако выйти на сцену так и не смогла: в гостинице ей стало хуже и телеведущая оказалась в больнице с воспалением легких. Тогда же полуживую Кудрявцеву оглушила весть о смерти близкого друга.
46-летний композитор и певец Ара Мартиросян умер от остановки сердца. Медики делали все возможное, но не смогли спасти пациента. В своем личном блоге Лера Кудрявцева выложила полный боли пост.
"Ара, как же так. Я просто в шоке…", – горевала ведущая.
Кудрявцева вспоминала их совместный вечер в столице Франции, мечты и планы на будущее. Телеведущая созналась, что с трудом верит в то, что Мартиросяна больше нет, но добавила, что он всегда будет в ее сердце. Слова Кудрявцевой поддержали блогеры, звезды шоу-бизнеса и обычные люди.
К слову, именно с Арой Мартиросяном Лера Кудрявцева дебютировала в качестве певицы, пять лет назад на новогоднем празднике они исполнили песню "Вдвоем".
Ранее мы писали, что вместо заболевшей Леры
Кудрявцевой на сцену белорусской "Песни года" в качестве соведущей
Сергея Лазарева вышла Катя Гордон.
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