Лера Кудрявцева убита внезапной смертью Мартиросяна: "Я просто в шоке"

Популярная ведущая не в силах смириться с уходом из жизни друга и товарища

В начале декабря популярная телеведущая и артистка Лера Кудрявцева сообщила о том, что плохо себя чувствует, но тем не менее рискнула поехать в Минск на "Песню года". Однако выйти на сцену так и не смогла: в гостинице ей стало хуже и телеведущая оказалась в больнице с воспалением легких. Тогда же полуживую Кудрявцеву оглушила весть о смерти близкого друга.

46-летний композитор и певец Ара Мартиросян умер от остановки сердца. Медики делали все возможное, но не смогли спасти пациента. В своем личном блоге Лера Кудрявцева выложила полный боли пост.

"Ара, как же так. Я просто в шоке…", – горевала ведущая.

Кудрявцева вспоминала их совместный вечер в столице Франции, мечты и планы на будущее. Телеведущая созналась, что с трудом верит в то, что Мартиросяна больше нет, но добавила, что он всегда будет в ее сердце. Слова Кудрявцевой поддержали блогеры, звезды шоу-бизнеса и обычные люди.

К слову, именно с Арой Мартиросяном Лера Кудрявцева дебютировала в качестве певицы, пять лет назад на новогоднем празднике они исполнили песню "Вдвоем".

Ранее мы писали, что вместо заболевшей Леры Кудрявцевой на сцену белорусской "Песни года" в качестве соведущей Сергея Лазарева вышла Катя Гордон.

