Такой молодой: раскрыта причина неожиданной смерти артиста Мартиросяна

Такой молодой: раскрыта причина неожиданной смерти артиста Мартиросяна
Фото: freepik.com
Знакомые называют его невероятно светлым человеком

Популярный армянский артист, который исполнял песни на русском языке, Ара Мартиросян ушел из жизни. Ему было 46 лет. Коллеги и друзья скорбят, что он покинул этот мир таким молодым. Последние дни он провел в больнице.

Мартиросян был госпитализирован примерно пять дней назад. Ему сделали несколько сложных операций, но это не помогло спасти жизнь артисту. Причиной неожиданной смерти Ары стала остановка сердца.

Мужчина сотрудничал с многими российскими звездами. В их числе были Лера Кудрявцева, Любовь Успенская, Маргарита Позоян. Теперь они скорбят из-за кончины артиста, который, по их словам, был невероятно светлым человеком.

Фото: соцсети

Поклонники подозревают, что состояние Мартиросяна могла подкосить смерть его матери, которой не стало 40 дней.

Артист знаком российской публике по своим композициям "Моя", "Ты одна" и другим. У него остались жена и двое детей.

Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки России.

Источник: StarHit
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