Лера Кудрявцева ищет водителя для дочери

Телеведущая выложила объявление, что ее пятилетней дочери нужен личный водитель

Известная телеведущая Лера Кудрявцева написала в своем Telegram-канале объявление о поиска водителя. Основное его занятие будет в том, чтобы отвозить пятилетнюю дочь Кудрявцевой Машу в детский садик и назад, а в свободное от этого время выполнять разнообразные поручения самой работодательницы. Кандидат должен иметь хороший водительский стаж, знать Москву и предъявить справку о состоянии здоровья. Зарплату успешно прошедшему собеседование предлагают в 70 тысяч рублей.

Напомним, Лера Кудрявцева в начале своей карьеры танцевала и была бэк-вокалисткой у знаменитостей Игоря Саруханова, Евгения Осина, Богдана Титомира. После, пройдя кастинг, она стала телеведущей и остается ею до сих пор. В послужном списке телезвезды такие каналы, как ТВ-6 и "Муз-ТВ", программы "Клуб бывших жен" и "Вопрос на миллион".

Кроме того, Лера Кудрявцева регулярно ведет фестивали и шоу – например, она проводила "Песню года" и музыкальный фестиваль "Новая волна".

Личная жизнь Леры Кудрявцевой разнообразна. Она была замужем трижды. От первого брака у звезды сын Жан, а от последнего (третьим мужем ведущей стал хоккеист Игорь Морозов) – дочь Мария, которой теперь и ищут личного водителя.

Ранее мы писали, что Андрей Разин, проклявший всех участников трибьют-концерта в память о Юрии Шатунове, пожелал смерти Лере Кудрявцевой.

