"Все искренне": Кудрявцева оправдалась за свои рыдания в "Секрете на миллион"

Эмпатичная ведущая не может обойтись без слез

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поведала о том, что происходит за съемками "Секрета на миллион" – ведь герои раскрывают свои непростые судьбы, вываливая ее на саму журналистку. А та все принимает весьма близко к сердцу.

За несколько лет команда сняла более 250 выпусков. И здесь Лере трудно выделить кого-то конкретного из героев выпусков. Однако историю каждого она пропускала через свое сердце. Поэтому у публики не должно быть сомнений в искренности ее эмоций – рыданий и слез на экране.

Временами, признается Кудрявцева, без валерьянки на работе не обойтись. Даже спустя столько времени Лера не может сдержаться и перестать плакать по чужим судьбам, и на самой программе "все рыдания искренние".

"Но я очень эмпатична, всегда сопереживаю людям", – высказалась блондинка.

Кстати, Кудрявцева уже на протяжении долгих лет выступает в качестве ведущей "Песни года" с экс-избранником Сергеем Лазаревым. По 8 часов день она ходит на шпильках, спускаясь и опускаясь каждые три минуты по лестнице. А пару лет назад начало сводить ноги из-за таких нагрузок – дошло до того, что Кудрявцева за кулисами начала кричать.