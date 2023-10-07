"Все искренне": Кудрявцева оправдалась за свои рыдания в "Секрете на миллион"

"Все искренне": Кудрявцева оправдалась за свои рыдания в "Секрете на миллион"
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Эмпатичная ведущая не может обойтись без слез

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поведала о том, что происходит за съемками "Секрета на миллион" – ведь герои раскрывают свои непростые судьбы, вываливая ее на саму журналистку. А та все принимает весьма близко к сердцу.

За несколько лет команда сняла более 250 выпусков. И здесь Лере трудно выделить кого-то конкретного из героев выпусков. Однако историю каждого она пропускала через свое сердце. Поэтому у публики не должно быть сомнений в искренности ее эмоций – рыданий и слез на экране.

Временами, признается Кудрявцева, без валерьянки на работе не обойтись. Даже спустя столько времени Лера не может сдержаться и перестать плакать по чужим судьбам, и на самой программе "все рыдания искренние".

"Но я очень эмпатична, всегда сопереживаю людям", – высказалась блондинка.

Кстати, Кудрявцева уже на протяжении долгих лет выступает в качестве ведущей "Песни года" с экс-избранником Сергеем Лазаревым. По 8 часов день она ходит на шпильках, спускаясь и опускаясь каждые три минуты по лестнице. А пару лет назад начало сводить ноги из-за таких нагрузок – дошло до того, что Кудрявцева за кулисами начала кричать.

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
По теме

Европа сообщила Украине ужасные новости

Помощь украинцам постепенно ослабляется

Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО

Других вариантов у Киева уже не остается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей