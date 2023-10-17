"Или ты будешь жить со мной, или я тебя закопаю": Кудрявцева о жизни с маньяком

"Или ты будешь жить со мной, или я тебя закопаю": Кудрявцева о жизни с маньяком
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com/
Телеведущая рассказала, как в 90-х вынуждена была жить с миллионером-маньяком

Лера Кудрявцева рассказала, какая сложная и страшная личная история произошла с ней несколько десятилетий назад. Тогда она познакомилась с богатым и успешным мужчиной и вскоре неожиданно для себя оказалась в настоящем плену: бизнесмен принудил Леру жить с ним и не позволял уехать. Он удерживал красивую юную девушку рядом с собой несколько лет.

Бандитская Москва, постоянные перестрелки, угрозы – на фоне этого годы жизни с миллионером-маньяком показались Кудрявцевой настоящим адом. Она не могла толком вздохнуть, прослушивались телефоны, по пятам ходила охрана, напоминающая больше конвой. "Под колпаком" были все родственники и друзья юной невольницы.

Просьбы отпустить ее не действовали на влюбленного бизнесмена. Он грозил убить ее, если попытается уйти. "Или ты будешь со мной, или я тебя закопаю" – обещал сумасшедший. Многочисленные побеги оказывались неудачными: девушку снова и снова возвращали в ненавистное узилище охранники маньяка.

Нервы, сожженные за годы жизни с влюбленным тюремщиком, не вернуть уже никогда, сожалеет телеведущая. Однако со временем Лера Кудрявцева нашла в себе силы простить мучителя. Она знает, что бывший маньяк живет во Франции и ударился в религию.

Недавно Утро.ру писало, что врач вынес приговор сердцу Кудрявцевой.

Источник: КП.Ру ✓ Надежный источник
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