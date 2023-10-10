Победителя Евровидения преследует маньяк

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Исполнитель хита Fairytale обратился в полицию, устав от маниакального внимания поклонницы. Имя девушки он не назвал, сообщил лишь, что они некогда были коллегами и вполне по-дружески общались. Но затем поведение барышни резко поменялось.
"Она стала одержима мной и начала эти эмоциональные и
физические домогательства", – написал исполнитель.
К заявлению он добавил фото с домашних камер наблюдения, где видно, что девушка подкрадывается ночью к зданию. Сначала музыкант пытался разобраться с навязчивой дамой без суда, но не вышло.
После того как неугомонная преследовательница дошла до ручки и начала распространять порочащие Рыбака слухи в интернете, музыкант не выдержал и обратился в суд.
Три апелляции преследовательнице не помогли, она проиграла все. В итоге с июля текущего года барышня имеет судебный запрет, не дающий ей подходить к кумиру.Поклонники поддержали композитора и его решение пойти в суд, а также посоветовали проявлять больше осторожности в общении с фанатами.
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