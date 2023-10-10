Врач вынес приговор страдающей из-за сердца Кудрявцевой

Врач вынес приговор страдающей из-за сердца Кудрявцевой
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем

Популярная российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева буквально не вылезает из эфиров. Звезда постоянно занята на съемках, из-за чего, по собственному признанию, спит всего три часа в сутки. Разумеется, тяжелый график пагубно влияет на ее здоровье.

У Леры Кудрявцевой, как оказалось, даже нет времени посетить врача. Об этом она рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ, где как раз обсуждались проблемы со здоровьем звезд.

Ведущая воспользовалась положением и обратилась за советом к доктору, который был приглашен в студию в качестве эксперта. Выслушав жалобы артистки, он вынес ей приговор.

Проблемы с сердцем, о которых рассказала Лера Кудрявцева, по мнению врача, могут быть связаны с неправильным образом жизни, нарушением режима сна и отдыха или с питанием. Эксперт подчеркнул, что причин может оказаться несколько.

"У меня утром только закончились съемки, и я опять на работе. Мы спим по три часа", – подтвердила догадку врача Лера Кудрявцева.

Кстати, на той же программе присутствовал отец Леонида Агутина. 88-летний музыкант рассказал, что однажды его доставили в больницу с подозрением на инфаркт, однако отказались оперировать без денег. У пожилого пациента не отказалось с собой 45 тысяч рублей, пришлось срочно вызывать сына.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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