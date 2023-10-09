Требовали деньги: вскрылся грандиозный скандал с тяжелобольным Агутиным

Требовали деньги: вскрылся грандиозный скандал с тяжелобольным Агутиным
Леонид Агутин с отцом. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Музыкант жаловался на проблемы с сердцем

Заслуженный артист России Леонид Агутин, несмотря на спорную политическую позицию, все еще остается одним из самых востребованных музыкантов на отечественной эстраде. За жизнью и творчеством звезды следят миллионы россиян. Однако даже знаменитая фамилия не спасает его семью от произвола.

В эпицентре громкого скандала оказался отец певца – Николай Агутин, – который известен широкому зрителю как участник проекта "Голос 60+". У 88-летнего артиста недавно возникли серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего его пришлось экстренно госпитализировать.

Медики обнаружили проблемы с сердцем у отца Леонида Агутина и заподозрили инфаркт. В то же время, несмотря на тяжелое состояние пациента, они отказались проводить хирургическое вмешательство, пока семья не заплатит за операцию.

За шунтирование врачи потребовали с пожилого мужчина 45 тысяч рублей. Однако у него с собой не оказалось нужной суммы – пришлось звонить сыну. Леонид Агутин, по словам его отца, мгновенно "прилетел" в больницу.

Артист успел привезти деньги, после чего медики все же провели операцию. Сам Николай Агутин легко перенес хирургическое вмешательство и через три дня сбежал из больницы. Об этом он рассказал в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Кстати, недавно из-за проблем с сердцем шунтирование потребовалось также Игорю Николаеву, однако жена артиста отстранилась от него на фоне тяжелого недуга.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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