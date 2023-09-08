Страдающий от боли Агутин вышел на связь после сообщений о госпитализации

Артист рассказал, что с ним случилось

В пятницу, 8 сентября, СМИ сообщили о том, что отец Леонида Агутина Николай Петрович попал в больницу. Помощь врачей 88-летнему певцу понадобилась после травмы, которую он получил в бассейне. Мужчина подвернул ногу, поэтому некоторое время страдал от сильной боли. Врачи диагностировалиэмболию и тромбоз вен.

Однако в Сети тут же стали писать, что Агутина-старшего госпитализировали. Но, как выяснилось, в медучреждении артист не задержался. Он вышел на связь и сообщил, что находится дома. По словам Николая Петровича, в больнице он пробыл не больше одного дня. "Все замечательно, я дома", – успокоил мужчина неравнодушных поклонников.

Кстати, летом Агутин-старший уже попадал в больницу. Тогда Николай Петрович жаловался на нестерпимые боли в икроножных мышцах, плохой сон и утомляемость. Специалисты диагностировали певцу стенокардию.

Отец Леонида Агутина был участником вокально-инструментального ансамбля "Голубые гитары", а также на протяжении трех десятков лет являлся концертным директором в "Москонцерте". Николай Петрович также писал тексты песен, был композитором и даже музыкальным критиком.