Страдающий от боли Агутин вышел на связь после сообщений о госпитализации

Страдающий от боли Агутин вышел на связь после сообщений о госпитализации
Леонид и Николай Агутины. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист рассказал, что с ним случилось

В пятницу, 8 сентября, СМИ сообщили о том, что отец Леонида Агутина Николай Петрович попал в больницу. Помощь врачей 88-летнему певцу понадобилась после травмы, которую он получил в бассейне. Мужчина подвернул ногу, поэтому некоторое время страдал от сильной боли. Врачи диагностировалиэмболию и тромбоз вен.

Однако в Сети тут же стали писать, что Агутина-старшего госпитализировали. Но, как выяснилось, в медучреждении артист не задержался. Он вышел на связь и сообщил, что находится дома. По словам Николая Петровича, в больнице он пробыл не больше одного дня. "Все замечательно, я дома", – успокоил мужчина неравнодушных поклонников. 

Кстати, летом Агутин-старший уже попадал в больницу. Тогда Николай Петрович жаловался на нестерпимые боли в икроножных мышцах, плохой сон и утомляемость. Специалисты диагностировали певцу стенокардию. 

Отец Леонида Агутина был участником вокально-инструментального ансамбля "Голубые гитары", а также на протяжении трех десятков лет являлся концертным директором в "Москонцерте". Николай Петрович также писал тексты песен, был композитором и даже музыкальным критиком. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

В США раскрыли новый хитроумный план Зеленского

Задумка президента обречена на провал

В ООН готовы подключить Россию к SWIFT

Однако только для одного банка ради сохранения продовольственных каналов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей