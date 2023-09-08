Агутина срочно доставили в больницу: озвучен неутешительный диагноз

Агутина срочно доставили в больницу: озвучен неутешительный диагноз
Леонид и Николай Агутины. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина жалуется на нестерпимые боли

6 сентября в больницу попал отец Леонида Агутина Николай Петрович – певец и бывший участник ВИА "Голубые гитары". 88-летнему артисту поставили неутешительный диагноз: эмболия и тромбоз вены.

Известно, что несколько дней назад Агутин-старший подвернул ногу в бассейне, оступившись на ступеньке. Некоторое время боль в конечности беспокоила Николая Петровича, но потом, как ему казалось, стало лучше. Но увы. Боль лишь усилилась, и ее невозможно было терпеть, поэтому певец обратился к врачам. 

Кстати, около двух месяцев назад Агутин-старший был госпитализирован из-за боли в икроножных мышцах. Тогда же артист жаловался на утомляемость и беспокойный сон. Врачи выяснили, что у отца исполнителя хита "Хоп хэй лала лэй" стенокардия напряжения. Некоторое время Николай Петрович находился под наблюдением специалистов. 

В 2006 году певец перенес инфаркт. 

Отец Леонида Агутина в шоу-бизнесе, можно сказать, всю жизнь. На протяжении 30 лет являлся концертным директором ГБУК "Москонцерт", сотрудничал с Женей Белоусовым в начале его карьеры. Николай Петрович не только поет. Он и поэт-песенник, и композитор, и музыкальный критик. 

Источник: Telegram / @bazabazon ✓ Надежный источник
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