Агутина срочно доставили в больницу: озвучен неутешительный диагноз

Мужчина жалуется на нестерпимые боли

6 сентября в больницу попал отец Леонида Агутина Николай Петрович – певец и бывший участник ВИА "Голубые гитары". 88-летнему артисту поставили неутешительный диагноз: эмболия и тромбоз вены.

Известно, что несколько дней назад Агутин-старший подвернул ногу в бассейне, оступившись на ступеньке. Некоторое время боль в конечности беспокоила Николая Петровича, но потом, как ему казалось, стало лучше. Но увы. Боль лишь усилилась, и ее невозможно было терпеть, поэтому певец обратился к врачам.

Кстати, около двух месяцев назад Агутин-старший был госпитализирован из-за боли в икроножных мышцах. Тогда же артист жаловался на утомляемость и беспокойный сон. Врачи выяснили, что у отца исполнителя хита "Хоп хэй лала лэй" стенокардия напряжения. Некоторое время Николай Петрович находился под наблюдением специалистов.

В 2006 году певец перенес инфаркт.

Отец Леонида Агутина в шоу-бизнесе, можно сказать, всю жизнь. На протяжении 30 лет являлся концертным директором ГБУК "Москонцерт", сотрудничал с Женей Белоусовым в начале его карьеры. Николай Петрович не только поет. Он и поэт-песенник, и композитор, и музыкальный критик.